Das Baltikum und die deutsche Vergangenheit

Mit viel Enthusiasmus und Neugier starteten wir im Sommer 2014 eine Rundreise durch Schweden. Mit der Fähreging es weiter nach Estland. Von dort fuhren wir in Etappen über Lettland, Litauen (Memelland) und Polen zurück nach Deutschland

Die alte deutsche Hansestadt Reval (heute: Tallinn)

[dropcap size=big]I[/dropcap]n Tallinn, das bis 1918 amtlich Reval hieß, treffen wir auf deutsche Spuren in der Gebäudearchitektur, in den Wappen und Grabmälern von baltendeutschen Adligen im Dom und in den Kirchen sowie in den Häusern der Kaufleute und der Handwerker.

Die informativen Erläuterungstafeln für Touristen sind in ganz Estland zumeist zweisprachig in Estnisch und Englisch geschrieben. In deutscher Sprache findet man sie selten. Immerhin sind die

Personennamen – so auch diejenigen der Baltendeutschen – in den Infotexten entsprechend der Nationalität des Bürgers mit vollem Vor- und Nachnamen zitiert. Dies ist in anderen Ländern nicht selbstverständlich, sind doch die deutschen Vor- und Nachnamen in Lettland, Litauen und Polen sehr oft der jeweiligen Nationalsprache „angepasst“.

Eine kleine deutsche Restminderheit besteht in Tallinn. Zweimal im Monat gibt es in der schwedischen Michaelskirche deutsche Gottesdienste. Ein Kirchenaufseher aus Schweden führte uns durch die neu renovierte Kirche, die in sowjetischer Zeit als Sporthalle genutzt wurde.

Bischofsburg und Kurort an der Ostsee

In Haapsalu (Hapsal) im Westen von Estland besichtigen wir die Bischofsburg, einst das politische und geistige Zentrum des Bistums Ösel-Wiek. Die Bischöfe trugen meist deutsche Namen, wie das Museum in der Burg verrät. Wir flanieren zum Kurviertel der Stadt an der Ostsee. Der reich verzierte Kursaal (Kuursaal) aus Holz von 1898 kündet von der Bedeutung Hapsals als Kurort.

Hier gründete der baltendeutsche Arzt Karl Abraham Hunnius (1797–1851) das erste Kurbad und errichtete damit die Kurtradition in Estland. Er entdeckte die Heilwirkung des Ostseeschlamms.

Die russische Oberschicht kam wegen des milden Klimas hierher. Auch der russische Komponist Pjotr Tschaikovski besuchte diesen Ort.

