Estland: Reisende nach Tallinn müssen Reisedokumente mit sich führen

Grund für die Durchführung dieser zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen ist die estnischen Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union, die das Land in den nächsten sechs Monaten innehat.

„Wenn Sie von oder nach Tallinn reisen, nehmen Sie bitte Ihren Reisepass oder Ihren Personalausweis als Reisedokument mit. Wir werden die Reisenden bitten, ihre Reisedokumente an den Abfertigungsschaltern in den Häfen und an den Schiffszugängen vorzulegen“, so Armand Sõmer, Sicherheitschef bei Tallink Silja.