Litauen – das grüne Herz Europas | Doku

Ein Land zwischen Sanddünen und urwüchsigen Wäldern, durchzogen von tiefen Flusstälern und ausgedehnten Seenlandschaften: Das ist Litauen – das grüne Herz Europas.

Denn hier liegt tatsächlich der geografische Mittelpunkt Europas. Ein einzigartiger Lebensraum für Biber und Störche, Wisente und Elche. Litauen, das ist auch die Heimat von Kazimieras Mizgiris. Der leidenschaftliche Naturfotograf und Bernsteinsammler erfüllt sich einen lang gehegten Traum: ein ganzes Jahr lang durchstreift er die vier historischen Regionen Litauens.

Im Frühling wird Kazimieras Zeuge des Vogelzugs an der Ostseeküste, im Sommer trifft er auf Wildschweine in den sanften Hügellandschaften Oberlitauens, im Herbst beobachtet er Elche im Südosten. Seine Reise endet an den spektakulären Wanderdünen der Kurischen Nehrung.





Die flüchtigen Sandformationen der weltberühmten Wanderdünen haben Kazimieras Mizgiris zur Fotografie gebracht

Doch nicht nur sie faszinieren den Naturfotografen, denn Litauen ist vielseitig und voller Überraschungen. Die 120 Seen der Litauischen Schweiz bilden eine malerische Landschaft, nebelversunken und einzigartig. Am Delta der Memel versammeln sich alljährlich Tausende Zugvögel. Ein Naturspektakel, das auch die Greifvögel jedes Jahr zu diesem wichtigsten Nist- und Brutplatz in Litauen zieht. Wildschweine tummeln sich in den Weiten des Landes, genauso Wölfe, Wisente und Störche.

Kazimieras Mizgiris besucht die traditionellen litauischen Holzschnitzer, die nach uralten Vorlagen Motive aus der Natur, dem Christen- und Heidentum fertigen.

Im südlichsten der drei baltischen Staaten ist das enge Zusammenleben von Mensch und Natur fest in der Tradition verankert. Bis heute hat dort eine abwechslungsreiche Flora und Fauna überdauert. Im Spätherbst treiben die Stürme Bernstein an die Küste von Nida.

Kazimieras Mizgiris hält die schönsten Bernsteinstücke gegen die Wintersonne. Im goldgelben Licht weht der Wind seine Spuren im Sand davon.