Schweden: Nato-Panzer kollidiert mit schwedischem Zug

Bei dem Nato-Manöver „Aurora 17” in Schweden ist es am Dienstag zu einer Kollision zwischen einem Panzer und einem Zug bei Trosa im Süden von Stockholm gekommen. Das meldet die Zeitung „Expressen“.

Bei dem Unfall wurden demnach vier Personen verletzt – drei Panzer-Soldaten und der Lokführer.

Der Lokführer wurde der Polizei zufolge per Hubschrauber in das Karolinska-Universitätskrankenhaus gebracht. Die drei Soldaten wurden in örtliche Kliniken eingeliefert.

Ever wondered what happens if a train hits a tank?

Happened in Vagnhärad, Sweden today:

[Three military injured, in hospital]

Die Militärübung der Nato „Aurora 17” ist das größte Manöver Schwedens seit 20 Jahren. Daran beteiligen sich insgesamt 19000 schwedische Militärs, 1435 US-Soldaten sowie Armeeangehörige aus Finnland, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Litauen und Estland.