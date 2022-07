Eine einzigartige Rallye für einen einzigartigen Zweck - OmegaPro fährt mit einer unglaublichen Supercar-Flotte von Lettland nach Montenegro

Die OneLife Rallye, die vom globalen Marketingführer OmegaPro unterstützt wird, startet ihre sechste Jahrestour, um Vielfalt, Großzügigkeit und freiwillige Wohlfahrt zu feiern.

Es kommt nicht oft vor, dass man Extravaganz sieht, die dem Adel gewidmet ist. Es kommt nicht oft vor, dass man Überschwang für eine Sache sieht. Es kommt nicht oft vor, dass man Überschwang für Nachhaltigkeit sieht.

Eine Ode an Lettlands ikonische Route E22

Die lettische Hauptstadt Riga, bekannt als das “Kronjuwel” des Baltikums, war Schauplatz eines einzigartigen Gipfels, der vielleicht in die reiche Geschichte der Stadt eingehen wird, weil er eine außergewöhnliche zeitgenössische Kultur in einem atemberaubend subtilen Äußeren fördert. Die OneLife Rallye, die vom globalen Marketingführer OmegaPro unterstützt wird, kam “nach Hause”, um ihr sechstes Kapitel von Rigas malerischen Ufern des Flusses Daugava aus zu beginnen, der direkt neben der archetypischen Route E22 fließt – eine der längsten kontinentübergreifenden Routen Europas, die nach Asien führt.

Die letztjährige Rallye verzeichnete bereits am ersten Tag mehr als 5.000 Besucher aus der OmegaPro-Community, und es sieht ganz danach aus, dass der letztjährige Rekord von mehr als 100.000 Besuchern bis zum Ende der Rallye in den nächsten sieben ereignisreichen Tagen übertroffen wird.

Veränderung ist die einzige Konstante – erforsche, erlebe und übertreffe! Solche Erfahrungen können magisch und lebensverändernd sein. So wie diese Rallye, die eine wunderschöne Botschaft an diese wunderschönen Orte bringt. – so Andreas Szakacs, Geschäftsführer, OmegaPro

Eine luxuriöse Übernahme – Supercars übernehmen den 11. November in Krastmala

Das malerische Ufer des Flusses Dauvaga wird von Supercars eingenommen, die sich für einen guten Zweck treffen.

Mit Blick auf die Ruhe des Flusses Daugava starteten die teilnehmenden Supersportwagen die Motoren auf dem Gelände des Grand Kempinski Riga und fuhren den ganzen Samstagnachmittag bis zum Einbruch der Dunkelheit auf einer der bekanntesten Strecken Rigas, der 11 Novembra Krastmala, um dann am Sonntag spektakulär zu starten.

Nach einer Begrüßung durch den CEO von OneLife, Nik Papič, und in Anwesenheit der OmegaPro-Unternehmensvertreter, CEO Andreas Szackacs, CNO Dilawar Singh und Präsident Nader Poordeljoo, wurde das Motto – wenn Fahren zur Philosophie wird – laut und deutlich bestätigt. Die Rallye, bei der speziell entwickelte und modifizierte Supersportwagen vorgestellt werden, ist eine Rallye für Autoliebhaber, die weniger privilegierten Kindern eine Stimme gibt.

Bei der Ausgabe 2022 durchquert die Rallye 10 der Länder Europas mit dem atemberaubendsten Panorama und macht in 7 ihrer beeindruckenden Landschaften einen Boxenstopp. Die denkwürdige Strecke beginnt in Riga und führt bis in die südliche Provinz Portonovi, entlang der Adriaküste Montenegros, wo sie das Ende der Saison markiert.

2800 Kilometer malerische, unberührte Schönheit des Balkans.

100 einzigartig gestaltete und modifizierte Supersportwagen und ihre Besitzer aus 30 Ländern. Unbegrenzte Leidenschaft, unermessliche Wirkung.

Teilnehmende Supercars – Die Legenden der Geschwindigkeit, des Luxus und der Haltung

Eine Ausstellung von Luxus-Supercars in Riga, Lettland, zum ersten Mal auf der Route 22

In der nächsten Woche werden die begehrtesten, am seltensten hergestellten, am fortschrittlichsten entworfenen und am einzigartigsten modifizierten Supersportwagen am bekanntesten Nebenprodukt der historischen Revolution vorbeirasen – der polnischen Hauptstadt Warschau, um dann durch die majestätischen Gipfel der slowakischen Hohen Tatra zu brausen, wo salbeiähnliche Berge den Himmel berühren und über dunkeltürkisfarbene Bergseen mit Gletscherursprung blicken.

Hochmoderne, extrem schnelle und exotische Supersportwagen wie Bugatti Chiron Pur Sport, Ferrari 812 Superfast, Ferrari California, Lamborghini Aventador, Lamborghini Huracán, McLaren 720S, Porsche Carrera GT, Bentley Continental GT, Dodge Viper, BMW M8 und Maserati GT fuhren durch die Stadt. Autoliebhaber kamen in Ljubljana voll auf ihre Kosten, denn sie hatten die Möglichkeit, diese seltenen, schlanken, fiesen und majestätischen Supersportwagen aus der Nähe zu betrachten, Fotos zu machen und sogar in ihnen Platz zu nehmen.

Bucket List – Riga nach Montenegro in einem Flicker

Mitte dieser Woche werden die Superautos und ihre inspirierenden Superunternehmer die “Grüne Hauptstadt” Sloweniens – Ljubljana – erreichen und damit diese Rallye zu einem echten Höhepunkt auf der Bucket List eines jeden Autoliebhabers machen.

Als nächstes ist es an der Zeit, Italiens Tiefseehafenstadt am Golf von Triest auf den verrücktesten Rädern aller Zeiten zu erkunden, denn sie gilt als maritimes Tor für Norditalien, Deutschland, Österreich und Mitteleuropa und als Endpunkt der maritimen Seidenstraße mit ihren Verbindungen zum Suezkanal und zur Türkei. Die Stadt liegt am Schnittpunkt lateinischer, slawischer und germanischer Kulturen, wo Mitteleuropa auf das Mittelmeer trifft, und ist die Heimat verschiedener ethnischer Gruppen und religiöser Gemeinschaften – ganz im Sinne unserer Grundüberzeugung, gleichgesinnte Gemeinschaften unter einem Dach mit einem gemeinsamen Glauben und einem kumulativen Unterstützungssystem zusammenzubringen.

Mit der Rallye schließt sich der Kreis, denn am Ende dieser bedeutenden Reise wird sie in Split zum ersten Mal in den traumhaften blauen Gewässern der kroatischen Küste schwimmen, bevor sie sich in der Bucht von Kotor in Portonovi verabschiedet und zurück auf den Balkan nach Montenegro fährt.

Eine Philosophie fahren & Wohlstand ohne Grenzen aufbauen – Die Vision von OmegaPro für kommende Generationen ausrichten

OmegaPro rüstet sich für ein Rennen für Menschlichkeit und Frieden

Während ähnliche Veranstaltungen ähnlicher Größenordnung viel ausgefallenere und gehypte Routen für ihren Zweck wählen, behauptet OneLife, dass sein ultimatives Ziel darin besteht, die Leidenschaft des Fahrens in die antiken Gefilde der reinen Philosophie zu verwandeln, um Menschen in Not zu helfen. Hier kommen Kreativität und Ressourcen zusammen, und die unternehmerische Magie beginnt mit der Kraft der globalen Vernetzung durch ihre größten Gläubigen – OmegaPro.

Wir sind im Rennen, um den Glauben und die Aufmerksamkeit wiederherzustellen, die diese Region wirklich verdient – zu exquisit, um mit Worten erklärt zu werden. OmegaPro hat sich zum Ziel gesetzt, Wohlstand ohne Grenzen für Menschen ohne Grenzen zu schaffen und Millionen von Menschen in Not zu helfen, indem es ihnen eine Plattform bietet, um eine zweite Chance im Leben zu ergreifen und zu gewinnen. Dann kommen diese beiden Branchenriesen zu einem gemeinsamen Schmelzpunkt, an dem sie gemeinsam ihren Gemeinden etwas zurückgeben wollen, den Kindern, den Benachteiligten, denjenigen, die eine freundliche Hand brauchen, um ihr Leben ein für alle Mal zu verändern.

OmegaPro ist für alle da. Diese Rallye ist nur ein Instrument, um durch die Fenster der Erfolgreichen zu schauen und zu erfahren, wie sie das tun, was sie tun – die Mittel, um etwas zu erreichen, die Mittel, um ein Vermächtnis zu hinterlassen, die Mittel, um eine bessere Zukunft für kommende Generationen zu schaffen.