Baltikum: 500 Jahre Reformation in Riga

Bild: Seit 2017 erinnert diese Gedenktafel in der St. Petri Kirche an die Disputation 1522 © Förderverein Orgel Petri-Kirche Riga e.V.

In seinem Vortrag schildert Dr. Martin Pabst den Verlauf der Reformation in Riga mit ihren Herausforderungen für die Stadtgesellschaft, aber auch handfesten Skandalen.

Mit der Disputation am 12. Juni 1522 in der Rigaer St. Petri Kirche begann der offene Konflikt zwischen den Anhängern der neuen Ideen und der althergebrachten Kirchenlehre in der metropolis Livoniae.