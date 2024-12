Wie man häufige Herzprobleme bei älteren Menschen angeht

In einigen Fällen können chirurgische Eingriffe wie Angioplastie oder koronare Bypass-Operation (CABG) erforderlich sein, um den ordnungsgemäßen Blutfluss zum Herzen wiederherzustellen. Nicht-chirurgische Interventionen können Lebensstiländerungen und minimalinvasive Verfahren wie das Einsetzen von Stents umfassen. Die Besprechung aller Optionen mit einem Kardiologen stellt sicher, dass der am besten geeignete Behandlungsplan ausgewählt wird.

Herzinsuffizienz, ein Zustand, bei dem das Herz nicht in der Lage ist, Blut effektiv zu pumpen, ist ein erhebliches Anliegen bei älteren Menschen. Zu den Symptomen gehören Kurzatmigkeit, Müdigkeit und Schwellungen in den Beinen. Die Behandlung der Herzinsuffizienz umfasst oft eine Kombination aus Medikamenten, Lebensstiländerungen und Überwachung, um Krankenhausaufenthalte zu verhindern und die Lebensqualität zu verbessern.