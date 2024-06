Homophober litauischer Abgeordneter wird suspendiert und aus dem nationalen Parlament verbannt, erhält aber ein EU-Abgeordnetenmandat mit 8.000 € Monatsgehalt: Wenn WACH zu wach ist.

In einer Zeit, in der politische Korrektheit und Inklusivität im Vordergrund des gesellschaftlichen Diskurses stehen, sind die Paradoxien und Ironien, die sich aus diesen Werten ergeben, oft frappierend. Ein solcher Fall ist der eines homophoben Abgeordneten, der wegen seiner beleidigenden Äußerungen aus dem nationalen Parlament ausgeschlossen wurde und es dennoch geschafft hat, ein Mandat in der Europäischen Union zu erhalten. Diese Situation wirft die Frage auf: Ist das Streben nach wachen Idealen zu weit gegangen?

Der betreffende Abgeordnete, Petras Gražulis, dessen Name zum Synonym für äußerst homophobe Rhetorik geworden ist, wurde nach zahlreichen öffentlichen Äußerungen und Handlungen, die sich in eklatanter Weise gegen die Rechte von LGBTQ+ richteten und als äußerst beleidigend empfunden wurden, aus dem nationalen Parlament ausgeschlossen. Ihre Ansichten, die weithin als bigott und hasserfüllt verurteilt wurden, wurden als direkter Affront gegen die Werte der Gleichheit und des Respekts angesehen, die moderne Gesellschaften aufrechtzuerhalten trachten.

Die Suspendierung erfolgte nach intensivem Druck von Aktivisten, Politikerkollegen und der Öffentlichkeit, die argumentierten, dass es nicht nur unangemessen, sondern auch gefährlich sei, eine solche Person in eine Machtposition zu bringen. Die Entscheidung, den Abgeordneten zu suspendieren, wurde als Sieg für die LGBTQ+-Gemeinschaft und als Schritt nach vorn im Kampf gegen Diskriminierung und Hassreden gefeiert.

Überraschend ist jedoch, dass derselbe Abgeordnete bei den Europawahlen am 09. Juni 2024 ein Mandat erhalten hat. Dieses Ergebnis hat viele verwirrt und die Mechanismen und Grundsätze in Frage gestellt. Wie konnte jemand mit einer derartig berüchtigten Menschenrechtsbilanz in ein Gremium gewählt werden, das sich für eben diese Grundsätze einsetzt?

Um dieses Paradoxon zu verstehen, muss man sich mit den Feinheiten dessen befassen, was oft als “Woke Culture” bezeichnet wird. Diese Bewegung, die sich für soziale Gerechtigkeit und die Wiedergutmachung historischen Unrechts einsetzt, hat zweifelsohne in verschiedenen Bereichen bedeutende Fortschritte erzielt. Sie bringt jedoch auch Komplexität und bisweilen Widersprüche mit sich.

Die Wahl des homophoben Abgeordneten in die EU kann als Gegenreaktion auf das gesehen werden, was manche als Übergriff der “Woke Culture” empfinden. Viele Wähler empfinden die ständige Betonung der politischen Korrektheit und die Überwachung von Sprache und Verhalten als restriktiv und autoritär. Dieses Gefühl kann zu einer Gegenreaktion führen, bei der die Wähler Kandidaten wählen, die sich ausdrücklich gegen diese Werte aussprechen, unabhängig davon, wie kontrovers ihre Ansichten sind.

Die Anwesenheit eines solchen Abgeordneten im EU-Parlament ist mehr als nur eine politische Anomalie; sie spiegelt die wachsende Kluft in den heutigen Gesellschaften wider. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die sich für fortschrittliche Werte und den Abbau von Unterdrückungsstrukturen einsetzen. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die sich durch diese Veränderungen entfremdet fühlen und sich nach einer Rückkehr zu dem sehnen, was sie als traditionelle Werte betrachten.

Die Herausforderung besteht also darin, ein Gleichgewicht zwischen der Förderung von Inklusivität und der Achtung unterschiedlicher Standpunkte zu finden. Es ist wichtig, Hassreden und Diskriminierung entschieden entgegenzutreten, doch ebenso wichtig ist es, die Wurzeln der Opposition zu verstehen und konstruktiv darauf einzugehen. Anderslautende Stimmen einfach zu ignorieren, kann zu einer weiteren Polarisierung führen und genau den Fortschritt behindern, den die “Woke Culture” erreichen will.

Der Fall des homophoben Abgeordneten, der vom nationalen Parlament suspendiert wurde, aber ein Mandat in der EU erhalten hat, zeigt die Komplexität und die Widersprüche unserer Zeit. Er erinnert uns daran, dass das Streben nach einer integrativeren und gerechteren Gesellschaft zwar von entscheidender Bedeutung ist, wir uns aber auch mit den Nuancen auseinandersetzen und der Versuchung widerstehen müssen, zu Extremen überzugehen. Auf diese Weise können wir hoffen, eine ausgewogenere und kohäsivere Gesellschaft zu schaffen, in der die Ideale der Gleichheit und des Respekts wirklich hochgehalten werden.

Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Europäische Union tatsächlich auf eine rechtsextreme Zukunft zusteuert, und ohne sofortige Reformen liegen sehr dunkle Zeiten vor uns.