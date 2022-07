Huawei MatePad Paper ist ein guter E-Reader und Tablet

Das huawei paper tablet sieht aus wie ein größeres Kindle Oasis und hat keine physische Taste zum Umblättern. Der Rahmen um den Bildschirm herum ist dünn und der Rahmen auf der linken Seite ist dick, sodass er leicht mit einer Hand gehalten werden kann. Die linke Seite und die Rückseite sind mit Kunststoff überzogen, der Kunstleder ähnelt. Dadurch sieht Paper nicht nur wie ein High-End-Modell aus, sondern ist auch resistent gegen Fingerabdrücke und bietet einen angenehmen Halt. Es ist nur 6,7 mm dick und wiegt 360 g. Es ist ein sehr zuverlässiges Gerät, weil es leicht und dünn ist, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, es in eine Tasche zu stecken. Das MatePad Paper ist nur in zwei Farben erhältlich, schwarz und hell, aber das Design ist minimalistisch und komfortabel.

Das Huawei MatePad Paper ist ein Hybrid-E-Reader und -Tablet mit einem E-Ink-Bildschirm, das für mehr als nur Lesezwecke entwickelt wurde. In den letzten Jahren wurden Tablet-Geräte erlebt, und Android- und Windows-Geräte sind in vielerlei Hinsicht mit dem iPad vergleichbar. LCDs und OLED-Displays sind jedoch zum Lesen ungeeignet, sodass viele lieber Kindle- und Kobo-E-Reader kaufen. Aber was wäre, wenn ein solches Gerät nicht nur zum Lesen verwendet werden könnte? Das Huawei Paper Tablet ist eine Mischung aus E-Readern und MateBook. Der Bildschirm ist sowohl schwarz als auch weiß, und das Betriebssystem ist HarmonyOS 2, ein Android-basiertes Betriebssystem von Huawei.