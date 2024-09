Mangel an deutschsprachigen Arbeitskräften – ein strategisches Problem für Litauen

Deutschland ist zwar einer der wichtigsten Investoren in Litauen und künftig ein wichtiger Partner der kollektiven Verteidigung der NATO (bis 2027 sollen 5.000 Soldaten und Zivilisten der deutschen Brigade nach Litauen verlegt werden), aber es mangelt in unserem Land nach wie vor an deutschsprachigen Arbeitskräften.

„Ein Teil der Soldaten und Zivilisten der deutschen Brigade wird mit ihren Familien nach Litauen kommen, die verschiedene Dienstleistungen wie Vorschul- und Grundschulunterricht, Sprachkurse usw. benötigen werden. Der Einsatz der Truppen beginnt allmählich, und akribische Deutsche interessieren sich bereits dafür, ob Litauen über genügend Arbeitskräfte verfügt, um diese Dienstleistungen zu erbringen“, — sagt Assoc. Prof. Rūta Eidukevičienė, Germanistin und Dekanin der geisteswissenschaftlichen Fakultät der Vytautas Magnus Universität.

Deutschkenntnisse eröffnen breite Karrierechancen

Der Mangel an deutschsprachigen Fachkräften sei nicht nur für den Sicherheitssektor des Landes besorgniserregend, so der außerordentliche Professor. Auch Vertreter der Wirtschaft und des Bildungswesens schlagen die Alarmglocken an.

Assoc. Prof. Eidukevičienė

„Derzeit plant die Mehrheit der Gemeinden des Landes, Russisch als zweite Fremdsprache in den Schulen ab September abzuschaffen und den Schülern eine der Sprachen der Europäischen Union (EU) zur Auswahl zu stellen. In den meisten Fällen wird den Schülern der 6. Klasse Deutsch oder Französisch angeboten, in einigen Schulen auch Spanisch, aber es fehlt an Lehrern für diese Sprachen, vor allem in den Regionen. Die Daten zeigen, dass sich immer mehr Schüler für Deutsch entscheiden, doch angesichts der engen Beziehungen zwischen Litauen und Deutschland und der Berufsaussichten, die die deutsche Sprache bietet, könnte der Prozentsatz noch höher sein“, so Assoc. Prof. Eidukevičienė.

Sie weist auch auf einen neuen Trend hin, bei dem die Schulen mit der Wirtschaft um deutsche Fachkräfte konkurrieren müssen – sowohl litauische als auch internationale Unternehmen, die in unserem Land tätig sind, betrachten Deutschkenntnisse als eine sehr wichtige Qualifikation, weshalb sich für Schüler, die sich für ein Germanistikstudium entscheiden, oft schon während des Studiums Karrierechancen in Unternehmen eröffnen.

„Als Reaktion auf diesen Bedarf haben wir vor einigen Jahren unser Germanistikprogramm umstrukturiert – bereits ab dem ersten Semester bieten wir den Studierenden Berufsplanungspraktika an, bei denen sie verschiedene Unternehmen besuchen, die mit dem deutschen Markt zusammenarbeiten, von Fachleuten hören, welche Kompetenzen von künftigen Arbeitgebern erwartet werden, von ihnen zugewiesene Aufgaben erfüllen und in späteren Semestern zurückkehren, um längere Praktika im Unternehmen zu absolvieren. Das heutige Germanistikstudium ist viel stärker auf die Entwicklung praktischer Fähigkeiten und die Vermittlung eines breiteren Wissens über Deutschland ausgerichtet“, so der Dozent des VMU-Studiengangs Fremdsprachen und Kulturen im ersten Semester: Deutsche Sprache und Kommunikation skizziert die Zukunftsaussichten für angehende Fachkräfte.

Aufgrund des Fachkräftemangels sind bereits mehrere potenzielle Investitionsprojekte verloren gegangen

Laut Assoc. Prof. Eidukevičienė haben international tätige Unternehmen erkannt, dass Englischkenntnisse allein oft nicht mehr ausreichen und dass sich erfolgreiche Unternehmen von „durchschnittlichen“ Unternehmen dadurch unterscheiden, dass die Kommunikation in der Sprache des Landes erfolgt, in dem das Unternehmen angesiedelt ist, oder in der Sprache, die von den Kunden gesprochen wird.

„Was den deutschen Markt betrifft, so betonen Vertreter der Wirtschaft, dass es einen erheblichen Mangel an Mitarbeitern gibt, die nicht nur Deutsch sprechen, sondern auch bestimmte kommunikative und kulturelle Nuancen verstehen, und dieser Bedarf wird in naher Zukunft voraussichtlich noch zunehmen“, erklärt Assoc. Prof. Eidukevičienė, der über umfangreiche Erfahrungen im Wirtschaftssektor verfügt und derzeit Unternehmen bei der Entwicklung der interkulturellen Kommunikationsfähigkeiten ihrer Mitarbeiter mit deutschsprachigen Ländern unterstützt.

Andrius Veršinskas, Leiter der Wirtschaftsabteilung von KaunasIN, pflichtet ihm bei und stellt fest, dass die Nachfrage nach Deutschkenntnissen auf dem Arbeitsmarkt in ganz Litauen und insbesondere in Kaunas hoch ist und weiter steigt. Deutschland bleibt nicht nur einer der wichtigsten Exportmärkte Litauens, sondern auch das Land mit den meisten Investoren, die in Litauen und Kaunas am stärksten vertreten sind.

Andrius Veršinskas

„Die in Kaunas ansässigen Investoren expandieren nicht nur in den Sektoren, die sie nach Litauen gebracht haben. So haben beispielsweise Unternehmen wie ‘Continental’ und ‘Hella’, die elektronische Komponenten für Automobile herstellen, ihre Zentren für Unternehmensdienstleistungen (Finanzen) eröffnet, in denen Deutsch einen hohen Stellenwert hat und manchmal sogar erforderlich ist. Aufgrund des Mangels an deutschsprachigen Fachkräften haben wir mehrere potenzielle Investitionsprojekte in Kaunas verloren“, sagt Andrius Veršinskas.

Seiner Meinung nach sollte es nicht überraschen, dass Deutsch eine der Fremdsprachen ist (neben Englisch, das zum Marktstandard geworden ist), deren Beherrschung allein schon einen Arbeitsplatz in Dienstleistungszentren oder Verkaufsteams garantieren kann, auch ohne andere branchenspezifische Kenntnisse oder Ausbildung. „Selbst für Ingenieure oder Angestellte mit eindeutigen spezifischen Kenntnissen, Kompetenzen und Ausbildungen in anderen Bereichen bedeuten Fremdsprachenkenntnisse, insbesondere Deutsch, oft ein paar hundert Euro mehr im Monat“, stellt Veršinskas fest.

Mantas Butkus

Die seit einigen Jahren wachsende Nachfrage nach deutschsprachigen Fachkräften betont auch Mantas Butkus, Leiter des Technical Support Services – German Language Team bei Festo, einem deutschen Kapitalunternehmen mit Sitz in Kaunas, das zahlreiche Absolventen der VMU Germanistik beschäftigt.

„Es ist erfreulich, dass wir in Litauen Bildungseinrichtungen haben, die der Entwicklung interkultureller Kommunikationsfähigkeiten große Aufmerksamkeit schenken. Das hilft vor allem neuen Mitarbeitern, sich schnell in internationale Teams zu integrieren und erfolgreich mit Kollegen aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz zusammenzuarbeiten“, sagt Mantas Butkus über den Studiengang Deutsche Sprache und Kommunikation an der VMU.

Studienschwerpunkt ist nicht nur die Verbesserung der Sprachkenntnisse, sondern auch der interkulturellen Kompetenzen

Assoc. Prof. Eidukevičienė weist darauf hin, dass der VMU-Studiengang Deutsche Sprache und Kommunikation sich dadurch auszeichnet, dass er für diejenigen konzipiert ist, die nicht nur Deutsch lernen wollen (mit der Möglichkeit, bei Null anzufangen oder vorhandene Kenntnisse zu vertiefen), sondern auch mehr über die Geschichte, die Kultur und die Wirtschaftssysteme Deutschlands und anderer deutschsprachiger Länder erfahren, Praktika in diesen Ländern absolvieren und an internationalen Studentenprojekten teilnehmen wollen.

„Bei der Wahl der Studiengänge können die Studierenden des Studiengangs Deutsche Sprache und Kommunikation selbst entscheiden, in welchem Bereich – Wirtschaft, Recht, Medien, Werbung oder Tourismus – sie ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen. Zusätzlich können die Studierenden neben Deutsch eine weitere EU-Sprache – Französisch, Italienisch oder Spanisch – studieren. Studierende der Germanistik können zusätzlich zu ihrem Hauptstudium ein Nebenfach wählen, das ihnen zusätzliche Möglichkeiten bietet, einen Beruf zu finden, der ihnen gefällt. Seit diesem Jahr erhalten Studierende, die sich für das Nebenfach Pädagogik entscheiden, ein Stipendium in Höhe von 357,50 Euro“, erklärt ein Dozent des Studiengangs.

Sie hebt auch die vielfältigen internationalen Möglichkeiten hervor, die die Universität bietet. Der Studiengang Deutsche Sprache und Kommunikation der VMU arbeitet nicht nur eng mit lokalen Sozialpartnern, sondern auch mit Partneruniversitäten in Deutschland zusammen. Eine davon ist die Universität des Saarlandes, die wie die VMU Mitglied der europäischen Hochschulallianz Transform4Europe ist.

„Die Partner der Allianz entdecken immer wieder neue Aktivitäten und Initiativen, die Studium und Forschung kreativ und innovativ verändern. So führen die VMU und die Universität des Saarlandes ab September dieses Jahres gemeinsam ein Studienmodul ‘Interkulturelle Deutschdidaktik’ durch, das Studierende der Deutschen Philologie oder anderer ausländischer Philologien an der VMU entweder persönlich oder online besuchen und mit einem Zertifikat der Universität des Saarlandes (InterDiDaF) abschließen können. Dieser Kurs findet in interkulturell gemischten Gruppen statt, in denen die Studierenden gemeinsam verschiedene Praxisprojekte durchführen, Kompetenzen in der Deutschdidaktik erwerben und sich auf den Deutschunterricht im internationalen Kontext vorbereiten“, erläutert Assoc.

Elisabeth Venohr

Laut Elisabeth Venohr, Studienkoordinatorin an der Universität des Saarlandes, sind Interdisziplinarität, Mehrsprachigkeit und die Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen die wichtigsten Säulen dieser Partnerschaft. „Das InterDiDaF-Studium und -Zertifikat ermutigt Studierende und Lehrende, das Lehren und Lernen von Sprachen aus einer neuen Perspektive zu betrachten, interkulturelle Kompetenzen durch die deutsche Sprache zu erweitern und sich darauf vorzubereiten, diese in mehrsprachigen Kontexten, insbesondere in Grenzregionen, anzuwenden“, erklärt Dr. Elisabeth Venohr.

Elena Yorgova-Ramanauskas

Elena Yorgova-Ramanauskas, Staatssekretärin für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie des Saarlandes, begrüßt die Stärkung der Partnerschaft zwischen den beiden Hochschulen und betont die Bedeutung der Zusammenarbeit mit zukünftigen Arbeitgebern. „Die Deckung des wachsenden Bedarfs an qualifizierten Fachkräften ist eine Herausforderung, die Politik, Wirtschaft und Hochschulen in den kommenden Jahrzehnten gemeinsam angehen müssen. Wir haben einen Mangel an Arbeitskräften, die bereit sind, offene Stellen zu besetzen. Entscheidend ist, dass die Studierenden während ihres Studiums nicht nur Fremdsprachenkenntnisse, sondern auch weitere Kompetenzen erwerben, darunter interkulturelle Kommunikationsfähigkeiten, denn wir wollen, dass sich unsere Mitarbeiter hier wohlfühlen, wenn sie kommen. Die Zusammenarbeit zwischen Hochschuleinrichtungen und Unternehmen bei der Einführung junger Menschen in das Geschäftsumfeld ist für beide Seiten von Vorteil“, sagt Elena Yorgova-Ramanauskas.

VMU-Assoc. Prof. Eidukevičienė sieht eine der wichtigsten Aufgaben des von ihr geleiteten Studiengangs Deutsche Sprache und Kommunikation darin, den Studierenden nicht nur die deutsche Sprache zu vermitteln, sondern ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich möglichst früh in akademischen und beruflichen Netzwerken zu engagieren, praktische Fähigkeiten und internationale Austauscherfahrung zu erwerben.

„Die Zusammenarbeit mit der Universität des Saarlandes und das neu geschaffene Zertifikat, die Möglichkeit, neben der Germanistik ein Nebenfach zu wählen und sich frühzeitig mit den Realitäten des Arbeitsmarktes vertraut zu machen – all das hilft den Studierenden nicht nur bei ihrer persönlichen Karriere, sondern sichert auch den Beitrag der Universität zur Deckung des Bedarfs an qualifizierten Deutschlernern in Kaunas und ganz Litauen“, erklärt Assoc.