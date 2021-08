Wir haben die wichtigsten Dachbars in Europa zusammengestellt - von London bis Riga und so ziemlich überall dazwischen

Die Website Big 7 Travel hat die offizielle Liste der “besten Dachterrassen-Bars in Europa” veröffentlicht.

Unter Berücksichtigung von Online-Bewertungen auf Google, Tripadvisor und früheren Medienberichten sowie der Meinung des Redaktionsteams zu Faktoren wie Aussicht von der Dachterrasse, Design und Getränkekarte enthüllen “The Big 7 Travel” die angesagtesten Orte, an denen man in diesem Sommer und Herbst einen Schluck trinken kann.

Bei Hitze und Luftfeuchtigkeit gibt es nur eines – die nächste Rooftop-Bar aufsuchen und sich mit einem oder zwei Cocktails abkühlen. Europa hat vielleicht nicht die gleichen Wolkenkratzer wie New York oder Tokio, aber es gibt einige fantastische Rooftop-Bars in Europa, mit vielen großartigen Gebäuden, auf denen man eine coole neue Cocktail-Lounge einrichten kann.

Aus diesem Grund haben wir die wichtigsten Dachterrassen-Bars in Europa zusammengestellt – von London bis Luxemburg und so ziemlich überall dazwischen

50. Skybar – Vilnius, Litauen

Diese stilvolle Skybar im 22. Stock des Radisson Blu Hotel Lietuva bietet einen unschlagbaren Blick über die ganze Stadt. Es gibt mehr als 70 Cocktails zur Auswahl, mit ein paar ausgefallenen Variationen.

49. Más Dach-Bar – Helsinki, Finnland

Die Dach-Bar im 8. Stock des Hotels Scandic Simonkenttä ist ein schlecht gehütetes, geheimes Juwel in der Stadt. Mit ihrem spanischen Flair (Sangria und Tapas sowie exzellente Cocktails) ist sie wie geschaffen für ein geselliges Beisammensein mit Freunden und Fremden gleichermaßen. Die Bar verfügt sogar über ein Teleskop und ein Fernglas, damit Sie sich die Stadt genauer ansehen können.

48. Mama Shelter – Luxemburg

Das Mama Shelter hat alles – im Winter ist es ein gemütlicher, hölzerner Raum mit einem prasselnden Feuer, bei Sonnenschein eine helle und luftige Terrasse. Genießen Sie Cocktails, die an der stylischen Inselbar aus rosafarbenem Marmor zubereitet werden, oder ein paar gute lokale Biere. Die Dach-Bar ist Teil des Hotels, das ebenfalls durch sein lustiges Design besticht.

47. Dach-Bar & Restaurant Gaston – Gent, Belgien

Gaston ist ein temporäres Sommerrestaurant und eine Bar mit einem wunderschönen Blick auf die Skyline von Gent. Hier gibt es großartige Cocktails, die Sie auf dem höchsten Strand des Landes genießen können. Für Sportbegeisterte gibt es Petanque-Bahnen, wenn Sie ein bisschen Spaß der alten Schule suchen.

46. VIDOK – Krakau, Polen

Das VIDOK bietet einen unglaublichen Blick auf die Weichsel und eines der beeindruckendsten historischen Gebäude in Krakau, das Schloss Wawel. Hier gibt es klassische Cocktails und eine große Auswahl an polnischen Bieren zu probieren. An einem Sommertag hier zu sitzen ist ein wahres Vergnügen.

14. Herbārijs – Riga, Lettland

Herbārijs ist eine Konzept-Bar + Café auf der Dachterrasse der Galleria Riga. Das Konzept? Alles ist von der Pflanzenwelt inspiriert, und die Bar selbst ist eine Art üppiges Ökosystem. Hier gibt es ausgezeichnete Cocktails, die stark in der Welt der Aromen und Kräuter verwurzelt sind, und eine tolle Aussicht.

13. Terraza Ayre – Barcelona, Spanien

Die Terrasse des Ayre Hotel Rosellón ist eines der bestgehüteten Geheimnisse unter den Terrassen Barcelonas. Sie liegt nur einen Häuserblock von der Basilika der Sagrada Familia entfernt, so dass Sie einen unglaublichen Blick auf das Meisterwerk von Gaudi haben. Es gibt tolle Drinks und Tapas sowie gemütliche Liegestühle.

12. Buža Bar – Dubrovnik, Kroatien

Das ist eine Dach-Bar der Superlative: eine Bar auf einer Klippe! Die Buža Bar liegt etwas außerhalb der Stadtmauern von Dubrovnik, und wegen ihrer Beliebtheit sind hier oft viele Touristen anzutreffen.

Die beste Zeit für einen Besuch hier ist kurz vor Sonnenuntergang. Genießen Sie ein Getränk Ihrer Wahl, während Sie den wunderschönen Sonnenuntergang in der Buža Bar beobachten.

11. Stockholm Under Stjärnorna – Stockholm, Schweden

Hier finden Sie eine der coolsten und entspanntesten Dach-Bars in Stockholm. Das SUS ist ein fantastischer Treffpunkt für laue Sommerabende und bietet eine fantastische Aussicht.

Ob es die DJs sind, die Musik auflegen, die Filme auf der Leinwand oder die Cocktails in der Hand – hier oben ist das Leben einfach besser.

10. Bairro Alto Hotel Dachterrasse – Lissabon, Portugal

Im obersten Stockwerk des Bairro Alto Hotels befindet sich diese wunderschöne Terrassenbar mit Blick auf die verwinkelten Straßen von Lissabons coolstem Viertel. Sie ist sehr beliebt, also kommen Sie früh, wenn Sie einen erstklassigen Platz für den Sonnenuntergang haben wollen. Kuscheln Sie sich für einen der besten Abende, die Sie in Lissabon erleben werden.

5. PK Cocktail Bar – Santorini, Griechenland

Die PK Cocktail Bar befindet sich im zentralen Teil von Santorin in Fira und bietet einen direkten Blick auf das Meer. Von dieser Bar im Freien aus können Sie das eine Ende der Insel in Oia bis zum anderen Ende der Insel in Akrotiri sehen.

Entspannen Sie sich und genießen Sie die Aussicht auf die Insel, während Sie an ihren erfrischenden Cocktails, PK Mojito oder Watermelon Margarita, nippen.

4. Nebotičnik – Ljubljana, Slowenien

Nebotičnik” ist das slowenische Wort für Wolkenkratzer. Sie können also sicher sein, dass dies eine der besten Aussichten von Dachbars in Europa ist. Er ist ein großartiges Beispiel für die Architektur zwischen den beiden Weltkriegen und bietet einen der schönsten Ausblicke auf Ljubljana.

In den unteren Etagen befinden sich Wohnungen, oben das Dach und der Club.

3. Terrazza Borromini – Rom, Italien

Diese schicke Hotelbar verfügt über eine Panoramaterrasse mit Blick auf die Piazza Navona, den Petersdom und das Pantheon, was sie zu einem idealen Ort für einen Aperitivo zum Sonnenuntergang macht. Reservierungen sind ziemlich wichtig, also planen Sie im Voraus.

2. Das Patchwork im Sa Punta – Ibiza, Spanien

Diese schicke Bar beweist, dass man nicht immer extrem hoch hinaus muss, um als eine der besten Rooftop-Bars Europas zu gelten. Patchwork ist eine libanesische Bar und ein Restaurant in einer farbenfrohen Umgebung direkt am Meer. Die farbenfrohe, handgefertigte Dekoration, der Blick auf den Sonnenuntergang und die köstlichen Cocktails machen diesen Ort zu etwas Besonderem.

1. The Culpeper – London, England

Diese äußerst beliebte Bar bietet einen atemberaubenden Blick auf die Stadt und hat eine Atmosphäre von Kräuterkunde und Gewächshaus. Das genaue Thema der Dachterrasse ändert sich jeden Sommer; in diesem Jahr ist es einfach gehalten und konzentriert sich auf englischen Wein.

Möchten Sie einen Happen essen? Was neben Ihnen angebaut wird, landet höchstwahrscheinlich auch auf Ihrem Teller. Auf der Dachterrasse finden auch regelmäßig Veranstaltungen statt, wie z. B. Astronomie auf dem Dach oder Yogakurse bei Sonnenuntergang.