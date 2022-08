RIGA (BR), AUG 29, 2022 15:32 CET – Heute um 12:29 Uhr brach auf der Stena Scandica auf der Fahrt vom Hafen Norvik in Schweden zum Hafen Ventspils in Lettland, an Bord 241 Passagiere und 58 Besatzungsmitglieder, ein Feuer aus.

